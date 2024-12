Beve troppo alcol e si sente male, paura per un ragazzino di 12 anni

Imola, 8 dicembre 2024 - Un ragazzino di 12 anni si è sentito male ieri sera nel parco vicino all’Autodromo e alla discoteca Acque Minerali, ieri attorno alla mezzanotte. Il ragazzino, che stava partecipando a una festa ma pare non fosse all’interno del locale, si è sentito male per avere bevuto troppo alcol. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. È stata allertata anche la polizia. Le condizioni del ragazzino comunque sono risultate non gravi e dopo una visita in ospedale, alla presenza della madre, nel frattempo contattata e sopraggiunta dai sanitari, il giovanissimo è stato dimesso già nella serata di ieri.