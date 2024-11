Beve e si sente male, minorenne soccorsa al parco delle Acque minerali

Beve alcol, evidentemente troppo, e si sente male. Ragazza minorenne soccorsa dal 118 – giunto con ambulanza e auto con medico a bordo – giovedì sera al parco delle Acque Minerali (non all’interno della discoteca, va chiarito).

Non è stato possibile ricostruire il contesto esatto in cui il fatto è avvenuto e non sono intervenute le forze dell’ordine, ma è noto che gruppi di ragazzi anche giovanissimi si trovano nel parco prima delle serate in discoteca, per mangiare e anche per consumare alcol prima di entrare nel locale.

Il tema è stato più volte oggetto di polemiche ed è sotto la lente di Comune e forze dell’ordine anche perché dopo i weekend accade di trovare il parco pieno dei ‘resti’ della notte precedente: cocci bottiglie, lattine, sporcizia fuori dai cestini (ma ci sono stati anche brutti episodi di vandalismo).

Un’ordinanza anti degrado firmata dal sindaco Panieri già ora vieta il consumo di alcolici all’interno del parco, con l’eccezione delle aree gestite dai locali. E l’intervento del 118 è avvenuto quando la serata nella discoteca non era ancora iniziata. Sul posto si trovava anche una volante, per un servizio di vigilanza, che però non è intervenuta. La ragazza – sulla quale non forniremo alcuna informazione per evitare che possa essere identificata – fortunatamente sta bene: portata all’ospedale di Imola giovedì sera è stata subito dimessa ieri mattina.

Il Comune ha già proposto l’istituzione di un tavolo di dialogo e lavoro che coinvolga tutte le realtà che operano all’interno del Parco delle Acque Minerali: il Comune, Area Blu, le attività economiche, il comitato Amici del Parco e altre organizzazioni locali.

red.cro.