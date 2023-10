Biblioteca aperta anche domenica. Così Libera va incontro agli studenti

Sarà aperta tutte le domeniche di ottobre e novembre (dalle 10 alle 18) la Biblioteca della Legalità, storica sede del presidio imolese di ‘Libera contro le mafie’ nel cortile interno di palazzo Monsignani (via Emilia, 69). "L’idea di aprire durante i giorni festivi è nata questo agosto, quando mi sono ritrovato a preparare l’ultimo esame della triennale in casa senza aria condizionata – racconta Fabio Ehrenhofer, studente iscritto a Libera –. Purtroppo, tutte le possibilità di studio a metà agosto a Imola erano chiuse. Dopo aver frequentato la sala studio gestita dall’associazione studentesca Prometeo a Bologna, aperta tutti i giorni dell’anno poiché autogestita dagli studenti, mi sono chiesto come si sarebbe potuto portare quell’esperienza qui. Ho chiesto ai responsabili di Libera se avessi potuto aprire la ‘Biblioteca della Legalità’ nei giorni di chiusura degli altri spazi di studio. Sono stati disponibili e, durante i giorni di chiusura delle altre aule studio, abbiamo aperto la biblioteca".

L’idea è piaciuta subito a ragazzi e alle ragazze. "Per me è molto importante avere uno spazio per studiare in città perché ho bisogno di separare la mia camera, che è il luogo in cui riposo, da quello in cui studio – spiega Chiara Bellatreccia, studentessa universitaria –. Durante la settimana a Imola c’è un’offerta molto ampia di luoghi di studio, però la domenica sono tutti chiusi".

La vede così anche Alessandra Golini, studentessa universitaria e volontaria di Libera . "Frequentare la ‘Biblioteca della Legalità’ nelle scorse settimane ha avuto per me, come per altre persone, un duplice riscontro positivo: la possibilità di studiare in compagnia in un ambiente accogliente e curato, e l’interessamento e avvicinamento al presidio imolese di Libera e alle sue attività –racconta –. Mi sembra quindi naturale continuare a prendersi cura dei luoghi che quotidianamente abitiamo, aprendoli a chiunque abbia voglia di frequentarli e, perché no, di contribuire a mantenerli disponibili per tutte e tutti".

Soddisfatti dell’iniziativa anche i vertici del presidio imolese di Libera, intitolato al giudice Alberto Giacomelli.

"Complimenti ai ragazzi di Libera Imola – mandano a dire – Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, Politiche giovanili e legalità, e il sindaco Marco Panieri, reduci da una visita alla ‘Biblioteca della Legalità’ -. Un servizio in più per gli studenti, in rete con Bim, l’Università di Bologna e Ca’ Vaina, e uno spazio aperto nel cuore del centro storico. C’è bisogno anche di ragazzi e ragazze così per rilanciare Imola. L’appello a tutti è di mettersi in gioco con passione per la comunità e i coetanei".