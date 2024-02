Biblioteca comunale, proseguono le letture davanti al camino

Proseguono gli appuntamenti culturali nella biblioteca comunale di Medicina.

E’ infatti in programma il terzo appuntamento della rassegna culturale "Letture davanti al camino della biblioteca", a ingresso libero e gratuito, organizzata e promossa dalla biblioteca comunale in collaborazione con libreria Atlantide. Martedì 5 marzo alle 21, nella Sala del Camino della biblioteca (Via Pillio,1), presentazione del libro "Giotto coraggio" di Paolo Casadio. Giotto, orfano di 10 anni originario della Romagna, e Andrea, giovane dottoressa, si sono scelti e, nel caos anche legislativo della guerra, Andrea riesce a portare il bambino con sé e di fatto ad adottarlo. Rientrati sul Lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, Andrea e Giotto trovano la casa di famiglia requisita, e devono vincere le diffidenze del paese e dei parenti verso una genitorialità non canonica. Attorno nasce la Repubblica di Salò, e l’occupazione nazifascista si insinua in ogni aspetto della quotidianità. Dichiarata zona ospedaliera, la riviera è in apparenza tranquilla, ma la Resistenza è attiva, e Andrea utilizza la propria posizione professionale per aiutare i partigiani, raccogliendo informazioni riservate mentre lavora presso un ospedale militare tedesco e come medico aziendale per un’officina aeronautica. Un romanzo in cui alla tragicità della guerra fa da contraltare la simpatia esuberante di Giotto e l’amore tra una madre e un figlio, una storia avvincente sulla Seconda Guerra Mondiale e la lotta partigiana di una giovane donna. L’autore ne parla con Silvia Taschetta dell’Anpi di Medicina, volontaria del Servizio civile nazionale alla biblioteca comunale di Medicina, laureata in Beni culturali.

z. p.