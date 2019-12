Imola, 15 dicembre 2019 - Protestano i dipendenti della biblioteca comunale per la presenza di un ospite poco gradito all’interno della struttura. Un uomo di circa 40 anni, italiano e senza fissa dimora, che ormai da tempo si rende protagonista di "episodi di aggressività nei confronti del personale", segnalano gli stessi lavoratori in una lettera indirizzata nei giorni scorsi al commissario del Comune, Nicola Izzo.

Nel dettaglio, si parla di offese, sputi e danneggiamenti. Tutti episodi già segnalati in passato alla precedente amministrazione ma che, negli ultimi tempi, "sono peggiorati quanto a intensità", aggiungono i lavoratori. Al punto che, dopo vari esposti alle forze dell’ordine, due dipendenti della Bim hanno denunciato il molestatore. Alla luce di ciò, "torniamo a ribadire la nostra richiesta di un aiuto che sia di sollievo alla situazione – auspicano sempre dalla biblioteca – in attesa dell’esito delle indagini e dei procedimenti giudiziari in corso".

La vicenda, come già accennato, va avanti ormai da settimane. E non ha niente a che fare con il caso del giovane straniero che, ormai quasi due anni fa, molestava le giovani studentesse. Già a ottobre, infatti, c’era stata una prima lettera firmata da oltre lavoratori e indirizzata a vari componenti della Giunta e al dirigente del Personale.

Nella missiva, si segnala che da troppo tempo ormai l’uomo in questione entra "quotidianamente in biblioteca disturbando in vario modo l’attività del servizio". Di tale disturbo "il responsabile di servizio ha sempre puntualmente riferito e segnalato tramite mail all’amministrazione ed esposti alle forze dell’ordine", sottolineano i dipendenti.

Questi ultimi, in particolare, riferiscono come detto di un "ampio repertorio di azioni di disturbo". L’uomo può infatti "litigare con altri lettori che desiderano fare i propri affari e non socializzare con lui"; "infastidire ragazze anche minorenni, offendendole e sputando loro addosso". E ancora: "Può scrivere sui muri e addirittura imbrattare statue e altri oggetti o parti di valore museale presenti nell’edificio".

Ecco perché i lavoratori della biblioteca si dicono "molto preoccupati" perché "per questa situazione difficile – concludono – non abbiamo strumenti professionali per trovare soluzioni efficaci che garantiscano il rispetto di tutti" e permettano di "ripristinare all’interno della Bim un clima sereno per i dipendenti e i lettori".