Biblioteche, crescono prestiti, accessi e partecipazione

Trend di crescita in termini di prestiti, accessi e partecipazione alle iniziative. Record di adesioni per la sezione ragazzi, che ha raggiunto 3.022 iscrizioni, il numero più alto degli ultimi dieci anni. Bilancio decisamente positivo, quello del 2024, per le biblioteche imolesi.

Registrati complessivamente 116.106 prestiti di libri, giochi, periodici e materiali multimediali (più 5mila rispetto al 2023). La media giornaliera si attesta a 394 prestiti, calcolata sulle giornate di apertura. Gli iscritti attivi sono stati 10.122 (+329 rispetto al 2023). Inoltre 1.016 lettori hanno scelto di utilizzare anche il prestito digitale.

La sezione ragazzi Casa Piani ha visto un incremento dell’11,75% nei prestiti rispetto al 2023, raggiungendo un totale di 43.557 prestiti annuali (una media di 174 al giorno). Gli utenti attivi sono passati dai 2.694 del 2023 a 3.022, segnando il record più alto dal 2015. Nel 2024 gli accessi complessivi alle biblioteche, rilevati a campione, sono stati oltre 156.500 (una media di 530 persone al giorno, lettori di tutte le età e studenti, che entrano nelle nostre biblioteche). Nella Bim di via Emilia 80, grazie a un nuovo sistema di rilevazione automatizzato, si sono contati oltre 97.850 ingressi, a conferma della frequentazione dei cittadini, in particolare degli studenti che affollano le sale durante le sessioni di esami.

Le biblioteche sono sempre più anche un luogo di eventi e di attività. Nel corso dell’anno sono stati organizzate numerose iniziative e proposte didattiche, con una partecipazione di oltre 19mila persone. Tra le iniziative di maggiore seguito, la rassegna estiva Freschi di stampa con oltre 900 partecipanti e ospiti di rilievo come Marino Sinibaldi, Cristiano Cavina e Vera Gheno. L’offerta culturale si è arricchita di nuovi format per la promozione della lettura, come i Silent Reading Party, e di incontri dedicati alla storia locale e alle presentazioni di tesi di laurea.

Tra i libri più letti del 2024 vince la narrativa. Ecco la classifica della Bim: La banda dei carusi di Cristina Cassar Scalia (Einaudi, 2023); Figlia della cenere di Ilaria Tuti (Longanesi, 2021); Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio (Sellerio, 2002). Casa Piani: Smile, Raina Telgemeier (Il Castoro, 2014); Diario di una schiappa: non ce la posso fare! di Jeff Kinney (Il Castoro, 2016); Diario di una schiappa: la legge dei più grandi di Jeff Kinney (Il Castoro, 2009).

Da quest’anno è possibile prendere in prestito fino a 15 libri contemporaneamente (contro i 10 attuali), inclusi due guide di viaggio. Via libera anche al prestito di cinque fascicoli di riviste, film, cd musicali, audiolibri e giochi, tutti per un periodo di 30 giorni.

"I numeri e i dati delle presenze e dei prestiti 2024 nelle nostre biblioteche sono in crescita – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi - e testimoniano come queste rappresentino sempre di più un riferimento per i cittadini".