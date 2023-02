Biblioteche, ripartenza sprint dopo il Covid

Anno più che positivo, quello appena trascorso, per le biblioteche comunali: Bim, Casa Piani e strutture decentrate in quartieri e frazioni. Complice anche l’abbandono delle restrizioni legate al Covid, i numeri del 2022 contengono una sfilza di segni più. Oltre 98mila i prestiti di libri, giochi, periodici, multimediali, compresi i prestiti (+30% rispetto al 2021) e 7.395 gli iscritti al prestito locale (+24% in un anno), mentre 1.300 lettori hanno scelto, in alternativa al cartaceo, di usufruire anche del prestito digitale su EmiLib. Le statistiche registrano un incremento, sempre rispetto al 2021, del 44% delle presenze, che sono complessivamente 105.100, di cui 86.300 accessi (+36%), ai quali vanno sommati 18.800 presenze alle numerose proposte culturali e didattiche organizzate in biblioteca (+96%).

"Oltre 400 persone in media al giorno usufruiscono dei servizi delle nostre biblioteche - commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. I numeri e i dati delle presenze e dei prestiti sono importanti: testimoniano il ritorno dei cittadini per usufruire dei servizi bibliotecari, ma anche per trovare stimoli, leggere, studiare, socializzare. E confermano come le nostre biblioteche siano punto di riferimento culturale".

Quasi 300 le proposte culturali e didattiche rivolte a bambini e adulti: laboratori di lettura, presentazioni con gli autori, conferenze, mostre e spettacoli. In fortissimo aumento le scolaresche in visita: 390 classi hanno frequentato nel 2022 laboratori e incontri a Casa Piani, in Bim e nelle sedi decentrate, a conferma del legame sempre più stretto tra biblioteca e scuola, arrivando a un + 122% che, secondo il Comune, testimonia il "grande ritorno" dopo la pandemia.

Ammontano a oltre 500mila i libri e i documenti a stampa conservati dalla biblioteca, a disposizione per lettura e studio: accanto ai recenti acquisti un ricco patrimonio storico conferma la doppia anima di questa istituzione, luogo di cultura contemporanea e di conservazione della memoria storica della comunità.

Per gli appassionati di classifiche, i tre libri più letti del 2022 sono stati ‘Gli occhi di Sara’ di Maurizio De Giovanni, seguito da ‘Angeli per i bastardi di Pizzofalcone’ sempre dello stesso autore e da ‘Leon’ di Carlo Lucarelli. Si tratta di pari merito, in quanto sono stati presi a prestito lo stesso numero di volte, superando tutti gli altri titoli in catalogo. Per Casa Piani i libri più letti sono stati quelli invece di Beatrice Alemagna editi da Topittori: ‘Manco per sogno’ (2021); ‘Un grande giorno di niente’ (2016); ‘Piccolo grande Bubo’ (2014); poi ‘Senza di me’ di Gek Tessaro, (Lapis 2019); ‘Tutti giù per terra’ (Helen Oxembury, Mondadori, 2020); ‘Orso Buco!’ (Nicola Grassi, Minibombo, 2013).