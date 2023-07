Bici, show e auto storiche Il calendario del circuito

Dalle moto alle bici. Il calendario 2023 dell’Autodromo, salutata la Superbike, prosegue il prossimo fine settimana con la 26esima edizione del Gp Fabbi Imola, una due giorni di ciclismo giovanile organizzata dalla Ciclistica Santerno Fabbi Imola. Il programma prevede sabato 22 la categoria Giovanissimi (6-12 anni), con partenza alle 9.30; domenica 23 spazio prima agli Esordienti 1° anno (13 – 6 giri) e 2° anno (14 anni – 8 giri), con start alle 9 mentre alle 15.30 prenderà il via la categoria Allievi (15-16 anni) che si daranno battaglia sui 15 giri del tracciato dell’Autodromo.

Sabato 29 luglio spazio invece alla musica. Per la prima volta, il mondo dell’urban italiano unisce le proprie forze per un grande evento di beneficenza. I più importanti nomi del rap e della trap si ritroveranno per Imola Summer Sound per la Romagna, a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. I cancelli si apriranno alle 16 e, a partire dalle 17, si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione alla Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Imola Summer Sound per la Romagna nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva (che avevano in programma i loro concerti nel festival a Imola lo scorso 7 luglio) di fare qualcosa di concreto per tutti i loro coetanei, e non solo, colpiti dal fiume di acqua e fango; ed hanno subito risposto all’invito anche gli amici e colleghi Geolier e Massimo Pericolo. Un invito ancora aperto alla scena, quello a partecipare a un evento unico nel suo genere e ad aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Ad aprire le danze, dalle 17: Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu, Tony Boy. Biglietti in su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket e Boxer Ticket.

Una volta spenta la musica, per l’Autodromo sarà arrivato il momento della pausa estiva. Si torna in pista sabato 26 e domenica 27 agosto con la settima edizione dell’Historic Minardi Day, che conferma la formula: due giornate nelle quali gli appassionati potranno ammirare in pista e nei box le monoposto di Formula 1, Minardi prima e Toro Rosso poi, che hanno reso celebre nel mondo la scuderia di Faenza diretta da Gian Carlo Minardi. Non mancheranno i piloti, che rendono speciale questo appuntamento: nei due giorni, incontri, mostre, spettacolo e tanta passione a quattro ruote.