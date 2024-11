Bicicletta contro auto. Ferito 57enne

Bici finisce contro un’auto. Brutto incidente ieri sera in via Primo Maggio, un ciclista è rimasto ferito. Secondo una primissima ricostruzione della polizia locale del Nuovo circondario imolese – intervenuta sul posto per i rilievi –, un ciclista straniero di 57 anni percorreva via I Maggio a Imola con direzione sud. Erano circa le 17.41 di ieri sera quando, giunto all’intersezione con via Bentivoglio – per cause in via di accertamento – è finito contro un’auto Seat 207, ferma a dare la precedenza in attesa di immettersi in via I maggio per svoltare verso nord. La bici ha impattato contro l’auto e il ciclista è caduto rovinosamente sull’asfalto. Soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118, è stato poi trasportato dai sanitari. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Nuovo con il cosiddetto ‘codice giallo’, che indica i casi di media gravità.

Nella foto, la bicicletta dell’uomo rimasto ferito