Biciclettata solidale dalla Tozzona

Il centro sociale La Tozzona, il Cai di Imola, Coop Alleanza 3.0 e il Comitato Sao Bernardo organizzano domenica 30 aprile una biciclettata lungo le piste ciclopedonali della città.

Il percorso toccherà i vecchi istituti ospedalieri e il parco delle Acque Minerali con uno sviluppo di sette km e soste per illustrare i caratteri e le storie di queste preziose presenze.

Ritrovo alle 9 al centro sociale La Tozzona (via Punta, 24) per iscrizione e ritiro gadget. Costo iscrizione 5 euro che verranno devoluti totalmente al comitato Sao Bernardo per sostenere il progetto ‘Arrediamo il centro diurno per anziani’ a Sao Bernardo do Campo in Brasile. Partenza alle 9.30.