Biglietti Formula 1, domani scatta la ‘fase 2’

di Enrico Agnessi

Scatta domani a mezzogiorno la seconda fase di vendita dei biglietti, gestita dall’Automobile Club d’Italia, per le due tappe italiane del campionato mondiale di di Formula 1 stagione 2023: Imola (19-21 maggio) e Monza (1-3 settembre).

Dopo la prevendita natalizia, che nonostante i rincari ha fatto registrare in pochi giorni numeri record, con 27mila biglietti venduti tra Imola e Monza (all’inizio si parlava di circa 15mila tagliandi messi sul mercato), l’Aci rende ora disponibile un nuovo stock di 150mila biglietti suddivisi nei tre giorni dell’evento: 90mila per il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna (sesto round della serie iridata, giunto alla quarta edizione) e 60mila per il Gp d’Italia. I tagliandi potranno essere acquistati sui siti Internet dei due autodromi, nonché su Ticketone.it. Parallelamente, e fino ad esaurimento, proseguirà la vendita dei biglietti riservati ai soci Aci.

Per quanto riguarda Imola, l’Autodromo sarà diviso in cinque settori che corrispondono ad altrettante categorie e fasce di prezzo. Il primo, quello più costoso, nelle mappe di Formula Imola è contraddistinto dal colore rosso e comprende le quattro tribune centrali. In questo caso, gli importi dei biglietti vanno dai 120 euro del venerdì ai 660 euro della domenica, passando per i 250 euro del sabato. Abbonamento per i tre giorni a 850 euro.

Nel secondo settore, di colore viola, rientrano invece le due tribune in cemento della Tosa, le quattro tribune (di cui una mobile) delle Acque minerali e la tribuna mobile alla Curva Gresini (ex Variante Alta). Prezzi: 90 euro venerdì; 150 euro sabato; 300 euro domenica; abbonamento 400 euro.

Il terzo settore, colore arancione, comprende la tribuna mobile della variante Villeneuve (per ora solo una, lo scorso anno ne vennero installate tre) e le tribune della Rivazza. I prezzi: venerdì 50 euro; sabato 100; domenica 200. Abbonamento 270 euro.

C’è poi il quarto settore, quello dei prati, caratterizzato dal colore verde. Per accomodarsi alla Tosa o alla Rivazza serviranno 50 euro il venerdì, 60 euro il sabato e 90 euro la domenica. Abbonamento 110 euro. Infine, il quinto settore, una macro-area che viene identificata in giallo e nella quale si entra con biglietto circolare. Si pagano 50 euro il venerdì, 60 il sabato e 75 la domenica (abbonamento 90 euro) e si può assistere al Gran premio da dietro le reti, senza avere un vero e proprio posto assegnato. In altre parole: si entra in Autodromo ma non si può accedere alle zone prato o tribune ma solamente di girare nelle aree adiacenti al circuito da dove si vede la pista. Per tutte le categorie prezzi dimezzati per bambini di età inferiore ai 12 anni. I biglietti non sono nominali. Secondo le indicazioni disponibili sul sito Internet di Formula Imola, sarà consentita l’entrata e l’uscita dall’Autodromo per un numero illimitato di volte. A ogni nuovo accesso sarà necessario esibire regolarmente il biglietto d’acquisto.

Non ancora in vendita i biglietti per la tribuna ecologica della Tosa, che sarà oggetto nelle prossime settimane di un ampio intervento di riqualificazione destinato a recuperare 3mila dei 10mila posti complessivi in tempo per il Gran premio del 19-21 maggio. L’area dovrebbe comunque essere equiparata a quella delle tribune della Rivazza (terzo settore, colore arancione). I prezzi: venerdì 50 euro; sabato 100; domenica 200. Abbonamento 270 euro.