Biglietti più salati, l’ira degli imolesi

Tanto malcontento da parte dei cittadini imolesi di fronte all’aumento della tariffa dei prezzi degli autobus. Nonostante i rincari a Imola non saranno come quelli di Bologna, scatteranno comunque dal primo marzo, sia sulla corsa singola che sui carnet e gli abbonamenti. E per molti è un aggravarsi di dispendio economico già presente nella vita quotidiana. È notizia dei giorni scorsi che, il costo aggiuntivo di 85mila euro che Tper richiederebbe al Comune per garantire il servizio pubblico attuale, verrà coperto dal comune per 40mila euro.

Gli ambiti sui quali il Comune interviene con risorse proprie sono il costo del biglietto orario che da 1,50 euro passerà a 1,90 euro, anziché 2,30 euro come a Bologna e il costo del City pass da 10 corse da 14 euro passerà a 16 euro, (anziché 19 euro come a Bologna). Ci sono agevolazioni in arrivo, invece, sul costo dell’abbonamento annuale ordinario, che non salirà da 256 a 266 euro ma scenderà da 256 a 246 euro. Sempre per quanto riguarda l’abbonamento annuale, sono state confermate le riduzioni per gli under 27 e ampliata anche agli over 65 la fascia delle agevolazioni prevista inizialmente solo per chi ha più di 70 anni. Invariata anche la possibilità di rimborso integrale per gli under 26 anni che non usufruiscono della gratuità ‘Salta su’ per studenti e la restituzione del 70% dell’importo per tutti gli altri residenti.

Interviste a cura di Francesca Pradelli