Al via ieri sui circuiti Ticketone e Ticketmaster la prevendita i biglietti per la prima data dell’Imola Summer Sound, venerdì 7 luglio, per la quale sono stati ufficializzati i nomi di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva.

I prezzi: pit (area fronte palco) 69 euro; posto unico 48 euro. Disponibile su Ticketone, a 230 euro, anche il tagliando ‘Terrazza’, con accesso a una postazione esclusiva, servizio di accoglienza dedicato e quattro drink omaggio. Per i fan più accaniti di Sfera Ebbasta c’è anche la possibilità, acquistando il pacchetto ‘Meet and greet’ a 191 euro, di incontrare l’artista per poi

assistere al concerto dalla zona pit. Una autentica chicca per i più appassionati.