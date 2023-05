Biglietti validi anche nel 2024 o rimborso: ecco le opzioni

Convertire i biglietti di quest’anno con quelli per il Gran premio di Formula 1 del 2024 o, in alternativa, il rimborso economico. È quanto potranno fare i possessori di biglietti per la gara inizialmente in programma nel fine settimana, ma annullata causa maltempo, acquistati attraverso la rete di vendita e la piattaforma di acquisto del circuito Ticketone.

Una scelta che potrà essere compiuta "a breve", secondo quanto reso noto ieri dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari tramite i propri canali istituzionali. Ma che non riguarderà chi ha acquistato il titolo di ingresso attraverso le varie agenzie che, per la gara del fine settimana, offrivano varie tipologie di biglietti o abbonamenti. E che decideranno tempi e modi in autonomia.

"Data l’emergenza in corso nella regione, le modalità e le tempistiche del rimborso verranno rese note con successiva comunicazione – si legge nel messaggio dell’Enzo e Dino Ferrari – che sarà inviata via e-mail nei prossimi giorni da parte di Aci Sport, società dell’Automobile club d’Italia, tramite il provider di biglietteria ufficiale Ticketone.it".

Accontentate, dunque le associazioni di consumatori, che subito dopo l’annullamento della gara avevano ribadito il diritto dei tifosi a ottenere un rimborso del biglietto e non un semplice voucher da utilizzare in futuro. Sottolineature che non devono essere piaciute ad Aci (organizzatore dell’evento nonché titolare della procedura di vendita dei biglietti), ma nemmeno a Formula Imola.

Già nel 2020, con la vendita dei tagliandi affidata in quel caso all’Autodromo, c’era stato infatti il problema dei rimborsi. A pochi giorni dal Gran premio che segnò il ritorno della Formula 1 in riva al Santerno, con diverse migliaia di biglietti venduti e 13mila tifosi attesi in Autodromo secondo quanto stabilito all’epoca dal piano anti-Covid, il Governo decise di disputare l’evento a porte chiuse a causa dell’aumento dei contagi registrati all’inizio della seconda ondata pandemica. E Formula Imola restituì tutto senza patemi.