Bignami: "Indennizzi, serve tempo Mancano le stime dei danni"

"Credo che si debbano dare le risposte e concretizzare il risarcimento al 100% a fronte della presentazione delle stime che ancora non ci sono. C’è bisogno di tempo". Lo ha detto ieri il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami (foto), parlando del post-alluvione a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

"Dobbiamo parlare con chiarezza alla gente – ha osservato il bolognese Bignami –. Pensare che in tre mesi si possa risarcire il 100% di un evento che ha determinato secondo le stime che loro fanno", ossia la Regione, "quasi 10 miliardi di danni senza avere ancora le stime stesse, generando una aspettativa elevatissima, stride con la realtà".

Quindi, ha proseguito il viceministro, "con franchezza dobbiamo dire alla cittadinanza che l’obiettivo è risarcire tutto, ma che non è possibile risarcire tutto in tre mesi. Non riesco a capire perché si insista così vigorosamente – ha aggiunto Bignami – quando abbiamo vicende aperte da dieci anni e anche più, come il sisma nel Centro Italia, che non hanno avuto conclusione. Se volessi fare polemica potrei chiedere alla Regione perché non ci avete dato lo stato del reticolo idrografico quando lo avevamo chiesto tre mesi fa? Quale era la situazione degli alvei dei fiumi che erano già esondati nel 2019 e nel 2020? Cosa è stato fatto per mettere in sicurezza quei territori prima? Chi era dentro la Giunta dell’Emilia-Romagna che aveva la delega sulla transizione ecologica e patto per il clima? Elly Schlein".

Sul tema dei rimborsi torna anche l’ex sindaco oggi senatore del Pd, Daniele Manca. "Il piano economico per affrontare l’emergenza post alluvione è al palo – affonda Manca, che è anche capogruppo Dem in commissione Bilancio a Palazzo Madama –. A fronte di nove miliardi di danni certificati, c’è disponibile solo la metà di questa cifra. E, cosa ancora più grave, non ci sono le risorse per rimborsare, come il Governo ha promesso, il 100% dei danni a cittadini e imprese. Sono passati più di 90 giorni dalle passerelle di Giorgia Meloni nel fango e questa è la situazione. Siamo di fronte ad un governo che fa promesse che non mantiene e che prende in giro le famiglie e le imprese della nostra regione".