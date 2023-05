Bignami: "Qui ho visto tanta solidarietà"

Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, è arrivato un po’ a sorpresa nella tarda serata di mercoledì in una Sesto Imolese martoriata dal maltempo di inizio settimana. "Ho visto tanta solidarietà e tanta voglia di aiutare – racconta –. Ho avuto l’occasione di incontrare e ringraziare forze militari e civili che con sacrificio e altruismo continuano a operare per la salvaguardia del territorio. I problemi sono evidenti, ma la capacità di reazione delle persone è notevole. E pur conoscendo bene questo territorio, nel quale mi è dispiaciuto tornare per una vicenda così, non smette di sorprendermi". Il viceministro ha incontrato a Sesto Imolese anche il sindaco Marco Panieri. "Intorno alle 23 era impegnato in maniera encomiabile sul campo per la gestione di centinaia di sfollati – prosegue –. E credo che la collaborazione di tutti abbia dimostrato che quando si è uniti si può fare bene. Chiaro che bisogna essere in due per essere uniti".

Bignami è stato accompagnato nel suo sopralluogo dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, residente proprio a Sesto Imolese. "L’attenzione del Governo nazionale è massima anche nelle nostre amate terre – commenta Vacchi –. Personalmente, insieme a tanti altri colleghi e amici, sto seguendo con apprensione dal nostro territorio la vicenda delle persone sfollate. Ognuno nel suo piccolo può fare la propria parte". L’esponente di opposizione, che all’indomani dell’alluvione aveva esortato il Comune a un cambio di passo sul fronte della prevenzione dei problemi ambientali, pur evitando ulteriori polemiche con Giunta e maggioranza ribadisce oggi la necessità di muoversi in questo senso a tutti i livelli. "Iniziamo a lavorare non solo sull’oggi, ma anche sul domani", prosegue Vacchi. E conclude: "Ringrazio Bignami e il governo di Giorgia Meloni per la concretezza che stanno dimostrando, unitamente alle autorità civili e militari del territorio che stanno lavorando al meglio".