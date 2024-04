Bike park all’Osservanza . Al via i corsi per bambini

Al via domani mattina, all’interno del complesso dell’Osservanza, il progetto ‘Bike Park’. Oltre a Imola, l’iniziativa rivolta a bambini e bambine tra i quattro e gli undici anni per imparare o migliorare ad andare in bicicletta si articolerà anche tra Bologna (centro sportivo Due Madonne in via Carlo Carli e parco Nicholas Green in via della Certosa), San Lazzaro di Savena (via Giovanni XXIII), Casalecchio di Reno (via Salvador Allende) e Vado (impianti sportivi).A livello provinciale, sono oltre 400 i piccoli che si sono iscritti ai corsi gratuiti.

Tutti i partecipanti riceveranno zainetti con borraccia, maglietta e gadget del Tour de France (che passerà anche da Imola il 30 giugno), insieme al ‘passaporto’ dove tenere traccia delle lezioni e delle uscite a cui parteciperanno. Tutti i bambini che raggiungeranno dieci punti tra lezioni e uscite guadagneranno l’accesso all’area accoglienza esclusiva all’arrivo della tappa della Grand Boucle in piazza VIII agosto a Bologna.

I corsi del ‘Bike park’ all’Osservanza si svolgeranno ogni sabato, fino al 25 maggio, dalle 10 alle 12, con la prima ora dedicata ai veri principianti e la seconda ora riservata invece ai più grandi, che potranno acquisire maggiore autonomia e provare anche i ‘tricks’ con la mountain bike.

I sei ‘Bike park’ e le rispettive associazioni che li gestiranno sono state selezionate attraverso un bando della Città metropolitana che ha assegnato un totale di 10mila euro suddivisi tra le sei vincitrici. Le spese per la produzione dei gadget sono state coperte col contributo di Emilbanca e Conad. Gli iscritti al ‘Bike park’ non dovranno corrispondere alcuna quota, fatta eccezione per la tessera associativa all’associazione che gestisce l’evento, a fini assicurativi e di registrazione dei partecipanti.

È Giocathlon l’associazione imolese selezionata per gestire il progetto ‘bike park’ all’Osservanza. Si tratta di una realtà locale che dal 2015 accompagna bambine, bambini, ragazze e ragazzi nel loro percorso sportivo con corsi di avviamento allo sport e multisport, camp sportivi e progetti nelle scuole.

"Il ‘bike park’ è per noi una bellissima occasione - spiega Andie Lusa, presidente di Giocathlon - per continuare a lavorare nella direzione dello sport, inteso come movimento, gioco e salute e come strumento per offrire alle bambine e ai bambini l’opportunità di indipendenza e libertà rappresentate proprio dalla bicicletta".