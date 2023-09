Bilancio chiuso in pareggio

Si chiude in sostanziale pareggio, a fronte di un volume d’affari di 21,6 milioni, l’esercizio 2022 dell’Asp. Il risultato economico positivo dell’Azienda servizi alla persona si attesta infatti a oltre 136mila euro; pari allo 0,6% dei ricavi aziendali. In questa ottica, viene definito "determinante" da Asp il contributo di 115mila euro arrivato dalla Regione, così come "altrettanto importante per la chiusura dell’esercizio in avanzo" è la chiusura nel corso del 2022 di "alcuni contenziosi a fronte dei quali negli esercizi precedenti erano state prudenzialmente accantonate risorse a copertura dell’alea che ne derivava".

Il caro bollette ha avuto effetti rilevanti, oltre che per le famiglie, anche per la stessa Azienda servizi alla persona. Nel 2022 è stato infatti registrato un incremento delle spese per utenze di 186mila euro, in particolare quelle per energia elettrica, gas e teleriscaldamento (+ 34%). Altro fattore che ha inciso sul bilancio di Asp, le limitazioni residue legate all’emergenza Covid. I ricavi da rette nelle Case residenze anziani sono stati infatti condizionati dalla "necessità di ottemperare alle disposizioni locali emanata per far fronte allo stato di emergenza che a titolo cautelativo hanno disposto l’inoccupazione dei posti nel limite del 4% sino al 30 giugno 2022".