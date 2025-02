Bilancio di genere, l’impegno del Comune

Sarà presentato lunedì 3 alle 18, in Municipio, il primo ‘Bilancio di genere’ del Comune. Frutto della collaborazione tra l’assessorato alle Pari opportunità e la commissione Pari opportunità dell’ente di piazza Matteotti, tale strumento è "in primo luogo un processo per analizzare e valutare in che modo e in quale misura le scelte politiche producono o possono produrre effetti specifici sulle donne e sugli uomini – spiegano dal Comune – in relazione ai diversi ruoli che questi esercitano nell’ambito delle dinamiche familiari, sociali, economiche e politiche".

Nelle parole del sindaco Marco Panieri e della sua vice Elisa Spada, presentare il primo ‘Bilancio di genere’ del Comune ha "un grande significato perché ci consente di rendere evidenti, e quindi valutabili, gli impatti di genere nelle politiche dell’Amministrazione in modo trasversale in tutti i settori, dalla formazione, ai servizi, al lavoro, alla casa, alla mobilità, al disegno della città". Parla di "traguardo" Virna Gioiellieri, coordinatrice della commissione Pari opportunità del Comune: "Abbiamo sostenuto la realizzazione del ‘Bilancio di genere’ con convinzione, trovando nell’assessorato un interlocutore valido. È uno strumento importante per tracciare lo stato della condizione delle donne e del gender gap sul territorio e misurare l’impatto delle politiche dell’Amministrazione su di essi in ogni ambito di governo locale".