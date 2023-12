Bilancio di previsione ok. Previsto un fondo sociale

Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2024 del Municipio. Il via libera dell’Aula di piazza Matteotti è arrivato giovedì sera, al termine di una due giorni dedicata alla discussione della manovra e delle mozioni e degli emendamenti collegati. Hanno votato ‘sì’ al bilancio i tre gruppi di maggioranza: Pd, Imola Corre e Sinistra imolese (16 favorevoli); contraria invece l’opposizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, lista civica Cappello, M5s e gruppo misto (i ‘no’ sono stati 9). Il bilancio di previsione 2024 del Comune aveva avuto disco verde, nei giorni scorsi, anche da Cgil, Cisl e Uil attraverso la sottoscrizione del consueto verbale di accordo.

Tra le novità principali della manovra, l’introduzione di un fondo da 350mila euro per i bisogni sociali e delle famiglie fortemente richiesto dai sindacati. Rinviato invece l’adeguamento Istat per i servizi di mensa e trasporto scolastico (si parlava di un +5 per cento) fino a dopo l’approvazione della finanziaria. Dal primo gennaio 2024 scatteranno però, come previsto, i ritocchi su canoni di occupazione suolo pubblico e nella pubblicità.

Anche per il 2024 si consolidano le risorse in favore dell’inclusione scolastica per gli alunni disabili, che ad oggi sono oltre 390 (erano 350 alla firma dell’accordo di marzo tra Comune e sindacati). Per la prima volta, a partire dal 2024, il tetto delle risorse destinate all’inclusione e alla valorizzazione delle diverse abilità supererà i tre milioni di euro per gli alunni dal nido alle superiori.

Venendo al welfare, confermate nel bilancio comunale 2024 le risorse destinate ai servizi rivolti ad anziani e disabili non autosufficienti, erogati dall’Asp (3,9 milioni di euro) e dal Circondario (circa 650mila euro), per garantire la qualità dei servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari accreditati.