"Bilancio, garantire qualità ed equità dell’offerta"

"Garantire qualità, equità e appropriatezza dell’offerta" per "non rischiare di vanificare l’impatto della manovra fiscale e dei ticket, dando nuovo slancio al servizio sanitario pubblico". È l’auspicio espresso dalla direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola, commentando il bilancio consuntivo 2024 dell’Azienda sanitaria imolese. Il documento contabile, chiuso come ormai noto con un disavanzo di oltre 10,8 milioni, è stato presentato e approvato mercoledì scorso dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.

"Come direzione generale, certamente si è chiamati a governare con grande rigore e attenzione alla struttura dei costi di produzione e questo è altrettanto importante per l’anno in corso – osserva Aimola – . A fronte di una struttura regionale dei costi sempre in affanno, lo sforzo di efficientamento deve però avvenire anche con strategie sovra aziendali, potenziando tutte le sinergie tra le reti della offerta, come chiaramente espresso nel mandato delle nostre direzioni, in modo da garantire qualità, equità ed appropriatezza dell’offerta e di non rischiare di vanificare l’impatto della manovra fiscale e dei ticket, dando nuovo slancio al Servizio sanitario pubblico".

La direttrice Aimola ha inoltre "sintetizzato le dinamiche economiche dell’ultimo anno, evidenziando come le criticità siano comuni a tutte le aziende sanitarie regionali a causa del sottofinanziamento del servizio sanitario – fanno sapere dall’Ausl – e di una crescita costante dei costi (sostanzialmente farmaci e servizi sanitari) i cui tassi inflattivi sono superiori all’inflazione media registrata".

La Regione interverrà in sede di approvazione dei bilanci consuntivi per coprire il disavanzo regionale e quindi quello dell’Azienda sanitaria imolese "assicurando così la stabilità finanziaria necessaria per il mantenimento dei servizi", ricordano dall’Ausl.