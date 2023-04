Bilancio, la replica del Pd "Uso corretto dell’avanzo"

È affidata a Bruna Gualandi, capogruppo consiliare del Pd nonché ex dirigente del settore Finanziario del Comune, la replica della maggioranza all’attacco portato nei giorni scorsi da Lega e Fratelli d’Italia sul rendiconto 2022 del municipio. Nel mirino del centrodestra era finito il ‘tesoretto’ da quasi 5 milioni ottenuto dal bilancio consuntivo dello scorso anno, che non ha evitato i noti adeguamenti Istat varati dalla Giunta in sede di stesura del documento di previsione 2023. "L’avanzo – ricorda la capogruppo del Pd – deve essere destinato per legge alle spese di investimento o alle spese una tantum quali le manutenzioni o altre spese non ripetitive nel corso del 2023, dopo la verifica degli equilibri di bilancio, da effettuare entro il prossimo mese di luglio. Ne è vietato l’utilizzo per spese ripetitive ovvero ordinarie in quanto si genererebbe una spesa incontrollata negli esercizi successivi"

Per questo motivo, secondo Gualandi, quelle di FdI e Lega sono "dichiarazioni infondate. Forse – domanda l’esponente di maggioranza – la destra preferirebbe un disavanzo da riassorbire negli esercizi successivi, magari a scapito dei servizi pubblici ora offerti? Noi vogliamo mantenere un bilancio sano, segno di amministrazione corretta e ordinata".

L’annuncio della giunta sul risultato d’amministrazione conseguito "è stato giustamente rappresentato in maniera positiva – prosegue Gualandi – in quanto permetterà di realizzare vari interventi manutentivi richiesti dai cittadini ed anche di sostegno per le famiglie in situazione di difficoltà tra cui il fondo welfare e famiglie concertato con le organizzazioni sindacali in occasione del confronto sul bilancio di previsione 2023- 2025. Affermare che la Giunta fa cassa ai danni delle famiglie – conclude la capogruppo del Pd citando le parole del centrodestra – è assolutamente una totale menzogna, tenuto conto della attenzione del Comune verso la spesa sociale".