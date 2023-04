"Bilancio migliorato con le nostre idee"

Gigi Iervolino, capogruppo del centrodestra in quota Fratelli d’Italia tra i banchi del consiglio comunale di Castel del Rio, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione di due mozioni al bilancio proposte dalla minoranza. Si tratta dell’aumento dei fondi a disposizione delle attività produttive e delle risorse per incentivare il turismo.

"Due motori dell’economia della vallata che nel bilancio preventivo erano state messe in disparte a fronte delle ingenti spese per i lavori della scuola e della piazza del paese – spiega Iervolino in una nota –. Un segnale forte di apprezzamento del lavoro fatto in questo anno e mezzo di mandato in cui abbiamo saputo sempre mantenere un’opposizione costruttiva e propositiva".

m. g.