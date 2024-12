Bilancio, obiettivo welfare. Tariffe e aliquote invariate. Fondi per scuola e trasporti

Concluso il percorso partecipativo di presentazione ai cittadini, il bilancio del municipio di Casalfiumanese punta al via libera del consiglio comunale. Il documento, che per il 2025 prevede entrate per oltre 17,5 milioni di euro pari alle uscite stimate, parte dal blocco delle aliquote e degli oneri di tariffazione comunale. Ridimensionato anche l’indebitamento pro-capite che passerà dai 15,78 euro del 2024 ai 10,52 del nuovo anno. Politiche sociali sugli scudi con lo stanziamento di oltre 76mila euro da girare ad Asp per il funzionamento del comparto e la quota di 210mila euro per le fragilità sociale in area montana coperta dai fondi Pnrr.

Scuola a gonfie vele con il crescente sostegno per l’assistenza all’handicap (95mila), trasporti (72mila) e personale (187mila). Non meno importanti cultura e sport: investimenti su biblioteca (18mila), centri giovanili e centri sportivi (22mila).

Significativo il capitolo dei lavori pubblici: manutenzione ordinaria e riparazione della viabilità toccheranno i 111mila euro (di cui 80mila per Solaris nell’accordo di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, ndr) mentre si salirà a 155mila per le spese totali delle utenze. Senza dimenticare che, in corso, ci sono opere importanti sostenute dai fondi Pnrr come la realizzazione del nuovo Polo per l’Infanzia 0-6 anni, l’efficientamento energetico dell’illuminazione e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Stessa cosa per le risorse regionali, comunali e della Città Metropolitana dirottate sui lavori per il ponte di Carseggio, la pista ciclabile Destra Sillaro e la miglioria energetica di Villa Manusardi.

Il dopo emergenza alluvione registra 51mila euro di acconto Cis già liquidato e 204mila elargiti per rispondere a 127 pratiche Cas. Cinque, invece, quelle di ricostruzione privata completate con l’erogazione di 583mila euro. Le voci più corpose riguardano gli interventi di ripristino sul territorio e sul patrimonio pubblico: dai 379mila euro di lavori di somma urgenza già rendicontati agli altri 41mila per sistemare la copertura del municipio in attesa di finanziamento statale. Ottenuti i fondi regionali, ma non ancora liquidati, per la messa in sicurezza delle alberature eseguite a luglio 2023 (20mila) si cercano piste per coprire l’esborso delle opere eseguite sul piano stradale di via Maddalena (30mila).

Stessa situazione per gli oltre 331mila euro utilizzati per lavorazioni di somma urgenza effettuate a settembre e ottobre. Dalle varie ordinanze emesse dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, infine, giungeranno nel paese della valle oltre 19 milioni di euro per viabilità e patrimonio locale.

"Nonostante i preoccupanti tagli dei contributi alla finanza pubblica, abbiamo elaborato un bilancio privo di aumenti a carico dei contribuenti con la salvaguardia delle molteplici opportunità a beneficio della comunità – spiegano la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, e l’assessora con delega al bilancio Eliana Montefiori –. E’ stato necessario, però, rivedere la programmazione dei percorsi di manutenzione ordinaria a carico dell’ente che speriamo di riportare quanto prima a regime già nel corso del 2025".