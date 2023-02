Bilancio positivo Anche il turismo è in ripresa

Danilo

Galassi*

Bilancio positivo dopo un mese, ora il rush finale. Tanti i cittadini che hanno approfittato degli sconti, di fronte a una caro-vita in continua crescita, per acquisti di ogni genere. Una vera e propria caccia all’offerta migliore, nella speranza di risparmiare quanto più possibile. Ora è il momento più congeniale per trovare degli ottimi prodotti ad un prezzo molto basso. Nel frattempo i clienti possono già cominciare a dare uno sguardo alla nuova collezione. Molti negozianti proprio in questi giorni si stanno preparando a ulteriori ribassi con l’avvicinarsi delle ultime settimane dei saldi. Possiamo dire che il primo mese di saldi invernali è andato bene. C’è stato un leggero incremento e l’e-commerce si è ridimensionato, così da lasciare più spazio alle vendite fisiche. Seppure persista ancora questa concorrenza sleale: è lo stesso mercato, ma con regole diverse. E non va bene. I settori tradizionali voluttuari, e quindi non di prima necessità, hanno sofferto molto durante l’autunno, dove una stagione anomala e segnata anche dalle alte temperature ha rallentato le vendite autunnali. In dicembre invece, grazie anche a festività come il Natale, c’è stata una ripresa. È una tendenza che, a oggi, sembra continuare: se lo paragoniamo all’anno precedente, possiamo infatti vedere segnali di miglioramento che si estendono anche al turismo. In quest’ultimo anno si è verificata un’importante riscoperta delle città d’arte come Imola e dei piccoli borghi, del cosìddetto turismo slow, che ha comportato un aumento dei visitatori. E, ora, questi luoghi possono finalmente tornare a essere popolati di visitatori. Questo aspetto è stato ulteriormente dimostrato anche durante le festività, ma in generale possiamo dire che, dopo i due anni di pandemia, si è verificato un aumento di prenotazioni incoraggiante e questi numeri fanno ben sperare. D’altra parte, non dimentichiamo che il turismo è stato uno dei settori più colpiti durante l’emergenza Covid e anche in questo ambito la ripartenza non può essere immediata.

*presidente Confcommercio-Ascom Imola