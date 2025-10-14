Bilancio positivo per ’Intrecci di comunità’: "Iniziativa che unisce"

È un mosaico di volti, storie e luoghi quello che ha colorato Imola negli ultimi mesi con ‘Intrecci di comunità’, il grande percorso di partecipazione civica che ha unito quartieri e frazioni in un’unica, lunga festa popolare dell’amicizia e della condivisione. Partita il primo maggio da Spazzate Sassatelli, l’iniziativa si è conclusa il 4 ottobre a Ponticelli e Fabbrica, dopo mesi di incontri, laboratori, feste e camminate che hanno restituito alla città il gusto di stare insieme.

Il progetto, promosso dal Comune insieme all’equipe ‘Costruire comunità’ e alle cabine di regia territoriali, ha visto la partecipazione di scuole, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, Caritas, imprese e semplici cittadini. "Lavorare con la comunità non è un lavoro ‘in più’, ma un lavoro che ‘dà di più’ – spiegano Riccardo Carani ed Eleonora Negroni dell’equipe –. Significa cambiare prospettiva, scommettere sul potere della rete informale".

Nel corso dell’anno sono state animate 41 cabine di regia, veri laboratori sociali dove si sono condivise risorse, criticità e nuove idee. Da queste esperienze sono nati progetti per adolescenti, iniziative di incontro per anziani e percorsi di inclusione per i ragazzi dei Cas – Centri accoglienza stranieri.

Le feste hanno poi reso visibile questo lavoro invisibile: a Spazzate Sassatelli si è celebrata la rinascita dopo le ferite dell’alluvione; in Pedagna le reti solidali; nel quartiere Campanella l’accoglienza tra centro sociale e polo 0-6; alla ‘Stalla’ lo sport; a Sasso Morelli la memoria storica; a Zolino i bambini protagonisti di una camminata verde; a San Prospero e Marconi l’inclusione a tavola; agli Orti Bel Poggio la solidarietà concreta; in centro storico una staffetta inclusiva; a Sesto Imolese e Ponticelli-Fabbrica la scoperta dei legami tra generazioni.

"C’è ancora tanto lavoro da fare, ma lo faremo insieme – affermano l’assessora Daniela Spadoni (Welfare) e la vicesindaca Elisa Spada (delegata alla Partecipazione) –. ‘Intrecci di comunità’ ha dimostrato che l’inclusione nasce dal fare insieme, dal cibo condiviso, dall’ascolto reciproco e dalla fiducia".