Il bilancio dei ristoratori: “Feste e ponti, pochi coperti: ci aspettavamo più gente”

Imola, 5 maggio 2025 – “Il periodo dei ponti? Pochi coperti a tavola. Ma ce lo aspettavamo”. Commenta così Max Mascia la conclusione di queste tre settimane, in cui si sono alternati Pasqua, il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio. Parole che riassumono l’andamento generale per tutti i lavoratori della ristorazione, ossia un calo di prenotazioni nei ristoranti. Il tutto dovuto al fatto che molti cittadini imolesi hanno approfittato del bel tempo e delle ferie per andare via da Imola. Per questo motivo, infatti, lo chef del ’San Domenico’ e titolare di ’Semplice’, non si mostra stupito. “Quando ci sono periodi così intensi di festività le persone ne approfittano per partire, non c’è da preoccuparsi – spiega Mascia –. Abbiamo comunque lavorato”. Nonostante ciò, Mascia commenta entusiasta il Wec: “La presentazione dei piloti è stata già un momento ottimo per ’Semplice’ – dice –. Siamo pronti per le attività in arrivo e siamo contenti per come stanno andando questi sei mesi”, conclude.

Anche Claudio Liverani, proprietario dell’ “Osteria da Patrizia” ha vissuto la stessa esperienza, anche se mostra una certa delusione. “Mi aspettavo più gente – racconta il ristoratore – abbiamo lavorato, sì, ma sono andati via tanti cittadini e il locale si è svuotato”.

Liverani però guarda avanti e si aspetta più gente nelle giornate di rientro dalle ferie. “Abbiamo notato che nei giorni di partenza il nostro locale non si riempie molto, mentre al ritorno registriamo più coperti. In giornate come la domenica, ci aspettiamo maggiore lavoro”.

Pure Orazio Galanti, dell’Hostaria 900, si unisce al coro dei ristoratori con tavoli un po’ più vuoti, ma non è sorpreso. “Abbiamo lavorato molto con il Wec, ma anche in quel periodo non era seduta ai nostri tavoli gente di Imola. Dopo c’è stato un calo, ma ce lo aspettavamo – dice Galanti –. Abbiamo avuto un po’ più di folla il Primo maggio con la commemorazione dedicata a Senna. Per il resto, niente di che”.

Anche Marino Pasquali di ’Tenuta Poggio Pollino’ non va controcorrente: “Mi aspettavo qualcosina di più, ma non è stato un calo così inaspettato. Con il caldo, la gente vuole cominciare ad andare al mare”.

Pasquali però approfitta per far luce su uno spiacevole episodio capitato in questo periodo: “A Pasqua e Pasquetta mi è successo di avere tavoli prenotati per tante persone e che nessuno si presentasse – dice con rabbia –. Ho saputo che si sta diffondendo sempre più la cattiva abitudine di prenotare in più locali e decidere all’ultimo dove andare, senza annullare. Questo comportamento è frustrante, sto pensando di iniziare a chiedere una caparra per i gruppi più numerosi”.

Non ha notato particolari differenze invece Mattia Mezzetti, proprietario di ’Popeye’. “Abbiamo lavorato normalmente, tranne il 1° maggio che abbiamo deciso di stare chiusi. Non ci sono state grosse differenze”, commenta il ristoratore. Mezzetti però rappresenta l’eccezione alla regola degli addetti alla ristorazione. Molti infatti ritengono che il periodo dei ponti sarebbe potuto essere più fruttuoso.

Per Raffaele Benni, presidente dell’associazione dei ristoratori Arialco, però, non c’è da preoccuparsi. “Bisogna essere ottimisti – spiega Benni –, c’è stato del movimento... Con i prossimi appuntamenti, sono certo andrà tutto molto meglio”.