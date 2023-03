Bilancio, summit Giunta-sindacati Il Comune prepara i correttivi: meno rincari e più fondi al sociale

di Enrico Agnessi

Il confronto è stato serrato, ma grazie a interventi mirati per frenare i rincari e sostenere ancora di più le famiglie sul fronte del caro-bollette l’intesa sembra ormai vicina. Il tavolo al quale Giunta e sindacati hanno discusso ed esaminato nel dettaglio il bilancio di previsione 2023 del Comune è destinato a chiudersi anche quest’anno con la sottoscrizione dell’accordo tra le parti. Una fumata bianca nel solco della tradizione di governo imolese, certo. Ma che, viste le premesse, mai come quest’anno non era scontata.

Nonostante all’ordine del giorno non ci fosse un aumento della pressione fiscale (eccezion fatta per la tassa di soggiorno che però non ricade direttamente sulle famiglie), pesavano come un macigno gli adeguamenti Istat sulle tariffe dei servizi a domanda individuale. Rincari spinti dall’inflazione a doppia cifra fino all’11,3%. E che vanno a toccare anche settori particolarmente importanti per le famiglie, come quello dei nidi, della refezione scolastica e dei trasporti.

La Giunta ci aveva messo del suo già in prima battuta, innalzando da 15mila a 17mila il limite Isee entro il quale si può usufruire delle agevolazioni tariffarie scolastiche (coprendo così il 45% dell’utenza), misura compensata dal contemporaneo abbassamento da 52mila a 48mila euro del tetto entro il quale si beneficia della retta personalizzata (oltre tale limite si paga il massimo) per il nido. Un provvedimento che, puntellato dai contributi regionali in materia di nidi e centri estivi, sempre calibrati in base all’Isee, è destinato a sterilizzare gli aumenti per le famiglie con redditi più bassi.

Ora, dopo il confronto con i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil, il sindaco Marco Panieri e il suo vice Fabrizio Castellari sono pronti a fare un passo ulteriore. E a mettere sul tavolo un altro paio di correttivi importanti al bilancio. Come si diceva all’inizio, il primo è destinato ad assorbire, sulla scorta di quanto già annunciato altre amministrazioni comunali del circondario, una parte degli adeguamenti Istat togliendoli dunque dalle spalle dei cittadini. Il secondo riguarda invece la creazione di un fondo sostanzioso destinato alle famiglie ancora alle prese con il caro-bollette. Non si conoscono ancora nel dettaglio le cifre dell’accordo, ma non si parla di provvedimenti di facciata. Le parti si rivedranno all’inizio della prossima settimana, quando verranno appunto resi noti i termini ufficiali dell’intesa e si formalizzerà la sottoscrizione di un verbale congiunto.