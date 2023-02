Bilancio, tempi di austerity Il Comune gioca in difesa, fondi confermati per le scuole

"Prudenza". E’ questa la definizione con la quale l’assessore al Bilancio Andrea Bondi ha riassunto il bilancio 2023-2025 del comune di Castel San Pietro illustrato ieri, l’ultimo ‘pieno’ prima della fine del secondo mandato targato Tinti. Un bilancio, ha introdotto Bondi, "basato sul realismo, non su speranze e aspettative". Ecco perché, per esempio, non compaiono rispetto allo scorso anno fondi destinati al sostegno delle famiglie, fondi che il Comune potrà quantificare, e quindi poi ufficializzare facendo partire i bandi, solo "con l’assestamento di bilancio di metà anno". Ed ecco perché, ha sintetizzato l’assessore e vicesindaco, "il piano triennale delle opere pubbliche risulta un po’ spoglio. L’intenzione, infatti, è quella di portare al traguardo quelle opere e quei progetti che sono stati improntati negli ultimi tre anni e mezzo". Non c’è traccia, tra l’altro, neppure della nuova piscina (mentre la vecchia resta ancora chiusa e agonizzante). "Stiamo definendo il percorso che porterà a definire il progetto della nuova piscina, ad oggi non abbiamo ancora atti formali", ha motivato il vicesindaco. Addentrandosi nel bilancio, è stato sottolineato il pesante segno meno legato ai 185 mila euro di risorse alla voce "riduzione dei trasferimenti statali per il caro utenze", utenze per le quali, peraltro, il comune ha speso 120 mila euro in più. Il rinnovo contrattuale ha portato poi a un aumento di 110 mila euro delle spese del personale, e la voce "adeguamento Istat dei servizi" vede un più 150 mila euro. Invariati resteranno nei prossimi tre anni i fondi per la disabilità scolastica (890 mila euro), e i contributi alle scuole paritarie per la disabilità scolastica (97 mila euro), così come la cifra legata a convenzioni e contributi scuole partitarie (164 mila fino al 2025). Scuola e Welfare, in totale, porteranno a un esborso di quasi 5 milioni e mezzo di euro, 375 mila in più rispetto al 2022, pari al 36% della spesa totale corrente che, al netto di Tari e fondi, sfiora i 15 milioni e 100 mila euro. Tra le misure c’è il previsto aumento della tassa di soggiorno, che a seconda dell’inquadramento degli alberghi andrà da 0.50 in più al giorno ai 4 per i 5 stelle, portando nelle casse una stima di "70 mila euro, passando da 220 mila all’anno a 290 mila". Alla voce "applicazione oneri" il comune conta di incassare 400 mila euro. Riguardo alle opere pubbliche, si diceva, foglio bianco o quasi. Previsti infatti solo 267 mila euro di manutenzione strade per l’anno in corso che diventeranno 300 mila nel 2024 (e 675 mila nel 2025), mentre sempre nel 2023 è prevista sono la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola Sassatelli per 200 mila euro. Tra le opere pubbliche da completare (e non incluse nel programma), la rotatoria al casello dell’A14, quella via Roma-via Repubblica e via Cartara-Stradelli Guelfi oltre alla ciclabile che dalla stazione condurrà all’area San Carlo.

Claudio Bolognesi