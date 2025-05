Bimbi a mensa, ma senza glutine

Nell’ambito della Settimana nazionale della celiachia, che andrà avanti fino a domenica prossima, la Giunta comunale ha deciso di aderire alla proposta dell’Aic (Associazione italiana celiachia) dell’Emilia-Romagna dal titolo ‘Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine’.

"Il Comune aderisce con convinzione a questa iniziativa. L’obiettivo – spiega l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti – è diffondere la conoscenza della celiachia al fine di garantire la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico".

Per questo, nelle scuole materne ed elementari della città oggi verrà servito un pranzo senza glutine per tutti, celiaci e non.