Bimbi autistici, l’aiuto dei militari. Donati 3mila euro all’associazione

Quasi tremila euro raccolti in pochi giorni e tutti devoluti a favore dell’associazione "Castello Insieme per l’Autismo". Gesto di grande generosità da parte dell’Usmia (Unione sindacale militari interforze associati) Emilia Romagna, che ha organizzato tra l’8 e il 12 dicembre due iniziative tutte volte a offrire un aiuto all’associazione castellana fondata dalla presidente Francesca Marchetti. In ordine di tempo, la prima iniziativa è stata realizzata alla caserma Viali di Bologna ed è proseguita anche all’Ospedale Sant’Orsola, coinvolgendo l’intera comunità militare e creando un forte senso di solidarietà e impegno collettivo. Il meccanismo della raccolta fondi è stato tanto semplice quanto ricco di significato: ogni donazione è consistita nell’appendere una pallina di Natale personalizzata con il nome del donatore su un albero allestito nella sala convegno della caserma. Un gesto che non solo ha contribuito ad abbellire gli ambienti con un tocco festoso, ma che soprattutto ha permesso di lasciare una testimonianza concreta dell’impegno della comunità militare e dei suoi sostenitori verso una causa importante. Successivamente, l’onda solidale ha invaso gli ampi spazi della Bocciofila di Castel San Pietro, dov’è stata organizzata una cena di beneficenza che ha visto Usmia coinvolgere gli chef Gino Fabbri e Ivan Poletti. Al termine del bis di eventi alla presidente dell’associazione "Castello Insieme per l’Autismo" Francesca Marchetti è stato consegnato simbolicamente il maxi-assegno da 2 mila e 800 euro, cifra importante che avrà una destinazione, già annunciata dalla presidente, ancor più importante: lanciare ulteriormente "Academy 4 Autism", l’accademia inaugurata dall’associazione castellana a settembre scorso che ha come obiettivo quello di "creare un durante noi per gettare le basi al dopo di noi, insegnando dei mestieri, perché i ragazzi autistici possano essere un domani una risorsa per la società".

Claudio Bolognesi