Bimbi e anziani, ormai è una vita senza certezze

Caro Carlino, la bella favola della vita si ripropone: ti sposi, ti fai una famiglia, ti cerchi un lavoro. La famiglia cresce, nascono i figli, il lavoro procede, ringraziando il Cielo, molto bene.

Sei apprezzato dai colleghi, sei apprezzato dal capo ufficio o dal capo reparto, ti impegni anche perché è un lavoro che ti piace. Gli anni passano, i figli sono cresciuti e, dopo tanti anni di onesto lavoro svolto con impegno e sacrificio, ti ritrovi in pensione. Il tuo emolumento pensionistico, frutto di un lavoro che tu hai svolto per tanti anni sempre con l’intento di un miglioramento sia sociale che economico, ti permette di vivere una vita dignitosa. Ma purtroppo col prosieguo degli anni tutto è cambiato e la vita non è più la stessa.

Un consumismo opprimente, come un destino che si accanisce su cose e persone, cambia il tuo percorso di vita familiare che procedeva dignitosamente. Cominci a stringere anche tu la cinghia di qualche buco, cominci col privarti di alcune cose facoltative, cominci a controllare il contenuto del borsellino che appare giorno dopo giorno sempre più scarso. Ringrazi sempre più il Cielo che ti permette di condurre ancora una vita dignitosa, consapevole che la gestione familiare dovrà essere sempre più attenta e oculata.

Vedi al Tg che l’economia migliora, ma la tua gestione di vita è completamente cambiata rispetto ai primi anni in cui era in pensione.

Non possiedi più quella tranquillità nella gestione del bilancio familiare.

Pensi all’oggi e soprattutto al domani virgola, ma nonostante tutto ringrazi il Cielo perché sai che c’è chi in questa vita sta peggio di te. Grazie.

Alberto Cardelli

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola # E-mail: [email protected]