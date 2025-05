Imola, bimbo smarrito nella ‘fan zone’. Paura al Gp di F1: la polizia lo rintraccia e lo riporta dal papà

Bologna, 18 maggio 2025 – Prima la grande paura, poi il lieto fine. E’ stata una disavventura quella di oggi per un bimbo di sei anni smarrito nella 'fan zone' dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, in occasione del Gran Premio di Formula 1: un'area molto estesa, con una capienza di oltre 30mila persone.

Il piccolo aveva perso il papà ed è stato individuato dai poliziotti in servizio che lo hanno subito soccorso. In poco tempo, grazie agli accertamenti condotti dall'operatore della Questura, in servizio nella sala operativa interforze, è stato possibile rintracciare il padre e riaffidargli il bambino.

Il servizio d'ordine, rafforzato in occasione del Gp di F1, ha impiegato soltanto oggi per la Polizia di Bologna 200 agenti. Tutti gli operatori delle diverse forze di polizia e i vari enti coinvolti sono stati coordinati dalla sala operativa interforze costituita in Autodromo.