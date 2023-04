"Biologico, sbloccare i contributi"

Arriva da Daniele Marchetti, consigliere regionale in quota Lega, la sollecitazione all’ente di viale Aldo Moro per l’elargizione dei contributi relativi all’agricoltura biologica. Un quadro che toccherebbe da vicino diverse aziende della vallata del Santerno: "I controlli sulla regolarità e conformità delle richieste sono avvenuti diversi mesi fa, è ora che i contributi arrivino agli agricoltori – attacca Marchetti –. I pagamenti dei sostegni previsti dal Psr sono in ritardo, soprattutto quelli relativi all’agroambiente e all’agricoltura biologica". Già depositato un atto ispettivo alla giunta regionale. "Tante le segnalazioni ricevute dalle aziende agricole della nostra vallata – continua –. La causa? Manca la verifica di controllo da parte dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura in grado di attestare il ripristino degli impegni di condizionalità". Ma si tratta di contributi fondamentali per gli operatori al fine di migliorare la produttività agricola: "Vogliamo sapere quanti controlli sulla condizionalità sono stati eseguiti da Agrea sul territorio imolese, sull’intero territorio metropolitano e regionale – aggiunge Marchetti –. E quante società hanno visto bloccato il loro contributo del Programma di Sviluppo Rurale per il 2022".