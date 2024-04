Bisio e l’amore per la Romagna: "Non vedo l’ora di arrivare a Imola"

Lo Stignani chiude il sipario del teatro con Claudio Bisio. "La mia vita raccontata male", dello scrittore premio Strega Francesco Piccolo, rappresenta l’ottavo e ultimo spettacolo del cartellone di prosa imolese, in scena dal 16 al 21 aprile (alle ore 21, eccetto la domenica alle 15.30). Sei occasioni, non solo per i cittadini imolesi, di godersi una grande chiusura, ma anche per l’attore originario di Novi Ligure di venire a Imola.

Bisio, lei è mai stato a Imola?

"Sì, mi piace perdermi per il centro storico, a piedi, quindi non vedo l’ora di passeggiarci. In generale, non vedo l’ora di tornare in Romagna. Nel cast dello spettacolo ci sono con me due musicisti giovani, Marco Bianchi di Codroipo (provincia di Udine) e Pietro Guarracino di Firenze, dormiremo a Longiano (terra del poeta Tito Balestra, ndr) e abbiamo prenotato campi da padel a Cesenatico. La compagnia dello spettacolo è un mix di gente che viene da tutta Italia, ma siamo felici di venire a visitare questa terra".

Come si sente a venire in una zona che un anno fa è stata colpita dall’alluvione?

"Ho grande tristezza per quello che è successo. Ho un amico di Faenza che verrà a vedermi e che ha vissuto in prima linea quanto accaduto. Insomma, ho racconti e testimonianze di quel periodo. Esprimo tanta solidarietà, spero che si sia ricostruito tutto".

Nello spettacolo, anche se accompagnato da musicisti, lei recita da solo. Com’è svolgere questa esperienza?

"Recito da solo da tanto tempo, in verità. Qualcuno ha paragonato questo spettacolo a "Il teatro canzone" di Giorgio Gaber. Per me è un onore. La modalità è simile, non ho un’orchestra ad accompagnarmi, ma ho appunto dei musicisti e questo non mi fa sentire solo. Diciamo che, il fatto che "io parli" da solo, fa parte di una esperienza più che ventennale di monologhi. E mi piace, perché decido io il ritmo. C’è tanta improvvisazione per quanto riguarda il timing, le pause, anche in funzione del pubblico che c’è. Ho una grande sensibilità di ascolto, sento i sorrisi, i silenzi pieni, perché c’è una bella differenza tra un silenzio vuoto e un silenzio pieno e quindi per me è naturale reagire in qualche modo, con un commento, uno sguardo o una pausa prolungata".

Perché consiglierebbe la visione di questo spettacolo?

"In generale perché il teatro è bello e vedo che sta riprendendo a funzionare. Durante il mio spettacolo vedo sale piene ovunque, ma so che anche i miei colleghi in tournée sono soddisfatti. Quindi, per prima cosa, invito la gente ad andare a teatro a prescindere da quello che c’è. Poi lo spettacolo è divertente e leggero, ma anche riflessivo. Chi conosce bene Piccolo sa di cosa parlo, è un autore che possiede una scrittura sapiente, saggia; infatti, quel ‘male’ richiamato nel titolo è dovuto al fatto che non mancano di farsi vedere dei lati oscuri del personaggio (me stesso in questo caso). Infine, è uno spettacolo che trovo adatto a tutti. La mia generazione si riconosce per esempio quando cito Carosello, ma anche i giovani si divertono. Soprattutto, trovo che sia adatto anche alle famiglie, mi è capitato di vedere bambini andare con i genitori".

Lei ha una esperienza a trecentosessanta gradi nel mondo dello spettacolo, a partire dall’essere un attore teatrale e cinematografico, fino ad essere un doppiatore, un presentatore e un cabarettista. C’è qualcosa di questo mondo che la appassiona particolarmente?

"Sicuramente il mondo del teatro e dei live come lo può essere anche Zelig. Mi piace sapere che c’è la persona che paga il biglietto per vedermi dal vivo, amo la dimensione di stare sul palcoscenico, raccontare le storie, divertire, far da spalle ai comici, è il mio habitat naturale. Quest’anno, tra le tante esperienze, ho fatto anche la prima esperienza in regia con "L’ultima volta che siamo stati bambini", candidata al David di Donatello. Sono felice di avere sperimentato anche questa dimensione a fine carriera. Non si smette mai di imparare".