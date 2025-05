"Bisogna crescere culturalmente"

"Ponticelli? In linea di massima si vive bene, ma c’è poca cultura da parte di chi ci vive. Per questo, vorrei qualche evento un pochino più valorizzante per la comunità". Luciano Bartolini ha le idee chiare su cosa potrebbe portare a migliorare la frazione: inserire delle rassegne dedicate all’istruzione comune, come la letteratura ad esempio. "In questo modo ci potrebbe essere qualche cambiamento nella comunità – dice infatti il residente –, qui purtroppo vedo che le persone fanno persino fatica a leggere il giornale e non cercano di capire che cosa ci sia fuori. E questo mi dispiace molto". Conclude.