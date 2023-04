"Bisogna intervenire sull’incrocio Selice-Turati"

La viabilità di via Selice, rallentata dalla presenza di tante attività commerciali, torna nel mirino del leghista Daniele Marchetti. "È giunto il momento di rivedere la segnaletica orizzontale all’altezza dell’incrocio con via Turati, per rendere più scorrevole il traffico nelle ore di punta", avverte il consigliere comunale e regionale del Carroccio. E rilancia: "Basta con l’ambientalismo da salotto. Oltre a pensare alla mobilità dolce, come la chiama la Giunta comunale, sarebbe il caso di rendere maggiormente scorrevole il traffico veicolare nelle principali arterie cittadine. Avere auto in coda non è certamente un toccasana per l’ambiente".

È da ormai oltre un anno che Marchetti chiede al Municipio di intervenire, a fronte di una situazione oggettivamente critica.

"Presentai una mozione a inizio 2022 che vide la solita astensione da parte della maggioranza – ricorda il leghista –, seguita da un’interrogazione ad aprile dello stesso anno, ma ad oggi non è stato fatto nulla. Qualche giorno fa sono tornato alla carica, con un ennesimo atto di indirizzo abbinato alla Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e, anche in quella occasione, abbiamo visto piombare sul nostro documento la solita astensione".

In sostanza, la proposta del Carroccio consiste nel modificare la viabilità orizzontale di via Selice all’altezza dell’intersezione con via Turati, tratto in cui attualmente, per chi proviene dal centro, ci sono due corsie: quella di destra su cui è consentito svoltare esclusivamente a destra, quella di sinistra invece che consente la prosecuzione su via Selice o la svolta all’interno del parcheggio del supermercato.

"A nostro avviso, a maggior ragione in seguito all’apertura in loco di un noto punto commerciale molto frequentato, sarebbe il caso di invertire la segnaletica orizzontale, prevedendo esclusivamente la svolta all’interno del parcheggio del supermercato con la corsia sinistra – ricostruisce Marchetti –, mentre con quella di destra consentire la prosecuzione in via Selice o la svolta in via Turati. In questo modo, non si obbligherebbero gli automobilisti che intendono proseguire in via Selice a incolonnarsi dietro ai veicoli in fase di svolta a sinistra, rendendo tutto più scorrevole grazie alla corsia di destra, evitando anche manovre attualmente non previste dalla segnaletica presente. La Giunta comunale batta un colpo".