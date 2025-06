"Bisogna lavorare sull’educazione"

Uliana Marrone sostiene l’installazione di telecamere e l’aumento dei controlli all’interno del Parco delle Acque Minerali. La presenza sul luogo di personale pronto a intervenire sarebbe rassicurante per molti. "Sono solo elementi deflativi però – sottolinea la Marrone –, contano fino a una certa". La residente è particolarmente preoccupata per la crescita dei crimini di violenza di genere a livello nazionale poiché "Sembra che la violenza sia l’unica forma che conoscono tanti giovani, non esiste più il confronto". Per la Marrone, sarebbe importantissimo avviare un progetto di "educazione sentimentale" nelle scuole per estirpare il fenomeno alla radice.