Bizzi e Ponticelli, attività motoria e musicale potenziate

Attività motoria e musicale potenziate. È un progetto di ampliamento dell’offerta formativa strutturato in un innovativo piano di studi prevalentemente laboratoriale quello delle scuole elementari ‘Bizzi’ e ‘Ponticelli’ (istituto comprensivo 7).

La dirigente Rossana Neri lo ha presentato nei giorni scorsi al collegio docenti, che lo ha approvato all’unanimità. La proposta è stata denominata, dalla stessa Neri, ‘La scuola degli orizzonti e non dei confini’. E questo perché, spiegano dall’istituto comprensivo 7, "l’obiettivo è che l’ insegnamento curricolare autentico si intrecci con il potenziamento delle arti".

Così verranno ampliati gli orizzonti degli studenti con sguardo attento al loro sviluppo globale in un’ottica di benessere psico-fisico e di orientamento continuo. Del resto, dal momento che l’istituto vanta una solida tradizione in ambito sportivo e musicale, al potenziamento di queste discipline sarà dato maggiore spazio.

Tutte le classi sia di ‘Ponticelli’ che ‘Bizzi’ fruiranno durante l’ora di musica, di uno specialista a cadenza almeno quindicinale. In ambito sportivo, nelle classi prime, seconde e terze a tempo pieno sarà introdotta una seconda ora di attività motoria e al docente curricolare saranno affiancati specialisti di varie associazioni sportive del territorio, in modo da valorizzare l’educazione fisica e sportiva per la sua valenza formativa e per promuovere corretti stili di vita, oltre che autentiche occasioni di socializzazione e inclusione.

Infine, nelle classi del tempo scuola modulare del plesso ‘Bizzi’ proseguirà il potenziamento una volta a settimana, in orario pomeridiano, con il contributo di figure specialistiche di vario ambito: artistico, musicale, sportivo, digitale, con attività laboratoriali orientate alla promozione, nei bambini, di talenti e attitudini unici.