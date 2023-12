"Black out di internet, un fatto molto grave"

È tornata la normalità nella vallata del Santerno dopo quasi due giorni di totale black out dei collegamenti internet e telefonici. Una tegola non da poco visto che servizi fondamentali ormai corrono su internet e che ha ovviamente creato parecchi disagi alla cittadinanza e alle attività della collina. E anche i sindaci del territorio hanno preso la parola: "A causa di un intervento di un operatore di telefonia privato non autorizzato (pare poco dopo Ponticelli sulla provinciale Montanara, ndr) sono stati trinciati 500 metri di fibra di Lepida e di altri operatori – hanno scritto i primi cittadini in una nota congiunta - comportando il blocco delle connessioni degli edifici pubblici e privati in questi giorni". E ancora: "I tecnici di Lepida sono stati al lavoro per ripristinare il danno prodotto dal privato su cui verranno valutate le opportune azioni anche di tipo legale – hanno sottolineato -. Quello che è accaduto è molto grave. Chiediamo che vengano accettate tutte le responsabilità per aver prodotto un’interruzione importante ai servizi pubblici e alle attività lavorative".

"In una vallata già martoriata dalle calamità naturali è ora importante stare accanto agli esercizi commerciali – affermano – che hanno perso commesse e prenotazioni proprio a ridosso delle feste". Già, il problema ha portato addirittura alla chiusura al pubblico degli uffici dei municipi della zona. Per non parlare delle ripercussioni su negozi, aziende, banche, poste, stazioni di servizio e un numero altissimo di utenze private.

m.g.