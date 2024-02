Blitz alle Sante Zennaro . Ecco la conta dei danni

I blitz compiuti nelle scorse settimane dai ladri hanno lasciato il segno sull’edificio del Ciofs. Negli spazi del centro per la formazione, con sede nel complesso Sante Zennaro, si sono resi infatti necessari una serie di lavori su serramenti e laboratori in quanto "obsoleti e danneggiati dall’usura e soggetti a continue effrazioni". I lavori sono stati affidati da Area Blu alla ditta Zini Comm Srl per complessivi 38mila euro.

Tale spesa è solo l’ultima di una lunga serie che il Comune, a volte attraverso la propria società in house, si è trovato costretto ad affrontare dall’inizio dell’anno scolastico per riparare i danni registrati a seguito dei raid e cercare di evitare il ripetersi di tali episodi.

Nella variazione di bilancio che arriva domani in Consiglio comunale, per esempio, ci sono oltre 100mila euro di maggiore spesa per installazione e adeguamento degli impianti di allarmi negli istituti cittadini. Si tratta di un investimento che viene coperto per 104mila euro con contributi da imprese private e con ulteriori 4.800 euro con avanzo da monetizzazioni.

A gennaio invece, dopo essere intervenuto sia sul fronte del potenziamento della vigilanza notturna che attraverso l’acquisto di armadietti blindati da mettere a disposizione di vari istituti imolesi, il Comune tramite Area Blu ha disposto la "verifica di tutti i serramenti esterni" (porte e finestre) delle strutture con successivo ed eventuale ripristino dopo i blitz dei malviventi. Un servizio di mappatura e primo intervento, da svolgere nei prossimi due anni, affidato alla ditta Allestimenti& Pubblicità per un importo stimato in complessivi 39.980 euro più Iva.

E in effetti la lista dei blitz messi a segno dallo scorso autunno a oggi risulta particolarmente lunga. Il primo furto con danneggiamento risale allo scorso novembre. In quella circostanza, a finire nel mirino era stato il liceo scientifico Valeriani di via Guicciardini. Qualche settimana più tardi era stata la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5, Adele D’Angelo, a denunciare (ai carabinieri e pubblicamente) i tre colpi messi a segno in quindici giorni tra le scuole Rodari e Sante Zennaro. Era poi toccato alle Pulicari, sempre in via Guicciardini, e alle Fontanelle, struttura in via Papa Pio IX, nel quartiere Cappuccini, che ospita nido e materna comunale.

A dicembre i ladri sono entrati invece alla scuola Pulicari e – di nuovo – nel complesso Sante Zennaro (materna, elementari e appunto Ciofs). Una decina di giorni fa, infine, un 32enne macedone è stato arrestato per aver rubato tre tablet dalla scuola elementare di Sasso Morelli durante uno speciale pattugliamento che i carabinieri stavano portando avanti proprio nei pressi delle scuole.