Blitz dei ladri a Ca’ Vaina. Rubato il fondo cassa

Notte di ladri a Ca’ Vaina. E’ successo l’altra sera quando un uomo si sarebbe introdotto all’interno del bar che serve il centro ricreativo per i giovani di viale Aurelio Saffi. Dopo aver aperto la porta, ha puntato direttamente al fondo cassa portandosi via, secondo quanto ricostruito, un bottino inferiore ai trecento euro. Non è la prima volta che qualcuno cerca di introdursi nella struttura comunale. In passato si erano già verificati diversi tentativi di ingresso non solo nel bar ma anche nelle sale prova. In questo caso – fortunatamente –, sono lievi i danni provocati alla struttura.