Blitz dei ladri in villetta. Tagliano le inferriate e lasciano i proprietari chiusi fuori casa

A Zolino il ladro passa sempre alla stessa ora. "Da qualche anno a questa parte non teniamo più nulla di valore in casa, ci hanno già fatto visita quattro volte". Suonano quasi rassegnate le parole della donna che un paio di sere fa si è trovata con le inferriate tagliate di netto e l’ennesima visita da parte dei topi d’appartamento. "Era già buio, ma non erano nemmeno le otto di sera – racconta –, come altre volte, ero andata in garage per stendere i panni, quando abbiamo sentito uno strano rumore".

Il racconto arriva da una villetta. La signora è sola, e scende nel garage per stendere i vestiti appena usciti dalla lavatrice. "E’ una casa bifamiliare, abbiamo un portone principale e la porta blindata degli appartamenti, che talvolta, per scendere in cantina, lasciamo aperta". Mentre si trova al piano inferiore, torna anche la figlia dal lavoro, le due si salutano e poi la ragazza sente un rumore sospetto. "Sembrava proprio la porta di casa blindata che si era chiusa". Le donne pensano immediatamente al peggio, salgono fino al pianerottolo e trovano l’uscio dell’abitazione chiuso. A quel punto, pensando che all’interno possa esserci un intruso, le residenti si mettono a gridare: "Subito abbiamo dato l’allarme, telefonando al 112". Le pattuglie dei carabinieri arrivano in un attimo, come spiega anche la donna, ma una volta aperta la porta blindata non c’è traccia di nessuno.

I segni più evidenti sono alle finestre. "Hanno tagliato le inferriate e poi le hanno piegate – ricostruisce la vittima del furto –, poi hanno rotto il vetro dell’infisso e con un gancio (ci hanno spiegato le forze dell’ordine) hanno girato la maniglia della finestra per poter entrare".

Ecco che in poco tempo i ladri si trovano all’interno dell’appartamento. Disturbati dal trambusto dei residenti però riescono ad arraffare da un comodino solamente una collanina d’oro che la donna si era tolta per effettuare un esame in ospedale. Il risultato è una camera da letto completamente a soqquadro, oltre alla paura dei residenti.

"Qualche anno fa ci rubarono diverse centinaia di euro – spiega –, oggi non teniamo più nulla. Un doveroso grazie va ai Carabinieri che sono arrivati con tempestività. Siamo sollevati che non sia accaduto nulla di più grave".

Secondo la donna, i ladri, dopo aver scavalcato la recinzione della casa, avrebbero tagliato o segato le inferriate di una finestra al primo piano "con uno strumento a batteria" per poi piegarle, credendo che nella palazzina non ci fosse nessuno. "Sono già passati quattro volte negli ultimi anni – conclude la residente –, tre volte sono andati a segno. Facciamo fatica a questo punto a sentirci sicuri, la speranza è che presto possano essere installate nel quartiere telecamere di sicurezza".