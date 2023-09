Blitz della polizia Droga ai giovani Pusher nei guai

Giovane pusher nella rete degli agenti del commissariato. Il 21enne, residente in città, è stato infatti denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Il 21enne è stato sorpreso nel cuore della notte nelle vicinanze del centro sociale La Stalla assieme a un gruppo composto da altri 11 ragazzi. A insospettire la polizia è stato l’inconfondibile odore di hashish e marijuana proveniente dai tavolini in cui erano seduti i giovani. Il primo a essere controllato è stato un amico del giovane che, sperando di non essere visto, ha gettato in un vicino cestino una busta contenente circa 5 grammi di marijuana.

L’attenzione della polizia si focalizza poi verso il 21enne che si dimostra piuttosto agitato.

In suo possesso vengono trovati circa 200 grammi di hashish e 80 di marijuana. Un quantitativo tale che spinge gli agenti a ulteriori e accurati controlli che proseguono nell’abitazione del giovane dove viene sequestrata un’agenda con alcuni numeri di telefono e nelle stanze del commissariato. Nel borsello del giovane vengono ritrovati 435 euro, mentre all’interno della vettura altri sette involucri di marijuana, oltre a un coltello a serramanico con una lama lungo cinque centimetri, un bilancino di precisione e un tirapugni con annesso strumento di dissuasione tipo taser. Scatta così la denuncia mentre l’altro giovane viene segnalato per consumo di stupefacenti.

Marco Signorini