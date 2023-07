Blitz in centro storico Pusher finisce in manette

di Marco Signorini

Era da settimane sotto la lente della polizia con tanto di obbligo quotidiano di presentazione negli uffici del locale commissariato, ma lui – un 22enne di nazionalità italiana residente in città – senza preoccuparsi delle eventuali conseguenze, ha continuato a portare avanti come se nulla fosse il suo ’lavoro’ di ’vendita al dettaglio’. Peccato che la merce proposta, trattandosi di droga, sia assolutamente vietata dalla legge.

E così il giovane, nei giorni scorsi, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne, infatti, aveva trasformato la sua abitazione, in pieno centro storico, in una rivendita di droga che confezionava con le proprie mani.

A confermarlo sarebbe stata la perquisizione domiciliare messa a segno dagli uomini del commissariato che, come detto, già settimane fa, avevano ricevuto le allarmanti chiamate dei residenti della zona, insospettiti dagli "strani movimenti" attorno alla casa del giovane.

Il 22enne, che ha acconsentito alla perquisizione soltanto in presenza del suo legale di fiducia, è stato trovato in possesso di 52 dosi di hashish, oltre che di due panetti della stessa sostanza per un totale di 250 grammi.

Nelle mani della polizia, inoltre, è finito tutto il materiale di confezionamento del caso, compresi due bilancini di precisione.

La droga è stata rinvenuta ben nascosta nel mobilio dell’appartamento e immediatamente posta sotto sequestro.

Nelle mani degli agenti del commissariato è finito anche un foglietto dove pare che il giovane annotasse i nomi dei clienti e la cifra da incassare.

Le indagini della polizia proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di risalire ai ’fornitori’ del 22enne che è stato rimesso in libertà dal giudice, ancora una volta con la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in commissariato, in attesa del processo.

A inizio luglio, come detto, il ragazzo, sempre nella sua abitazione, era stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina e di 25 di hashish oltre al ’classico’ kit di confezionamento, ’collezionando’ una denuncia.