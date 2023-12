Entra al ‘Paolini’ delirando e tenta di staccare il crocifisso: intervengono i carabinieri

Imola, 16 dicembre 2023 – Interrompe le lezioni gridando e tenta di staccare il crocifisso dalla parete. Momenti di paura all’istituto Paolini per l’irruzione di un giovane con atteggiamento aggressivo. Sono intervenuti i carabinieri e il giovane, che era già uscito dalla scuola ed era probabilmente affetto da problemi di salute mentale, è stato accompagnato al Pronto soccorso.

È successo alle 9.20 di giovedì, quando i carabinieri di Imola hanno ricevuto la telefonata di un’impiegata che chiedeva aiuto per la presenza di un ragazzo aggressivo che era entrato nell’edificio, aveva interrotto l’attività scolastica ed era fuggito tirando due calci a un portone. Rintracciato nelle vicinanza dai carabinieri, il giovane è stato identificato in un imolese sulla ventina. Considerate le condizioni di salute del soggetto che stava delirando, i carabinieri hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l giovane era entrato in una classe al secondo piano della scuola di secondo grado di via Guicciardini, aveva raggiunto la cattedra e dopo aver tentato di staccare il crocifisso, senza riuscirci perché era fissato al muro, ha urlato: "Sono Gesù Cristo!", sostenendo che doveva fare delle comunicazioni importanti. Nonostante lo spavento, gli studenti hanno gestito la situazione in maniera impeccabile, restando seduti ai banchi ad osservare in silenzio il giovane che avevano di fronte.

Preso atto della situazione, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola e la dirigente scolastica, hanno incontrato subito gli studenti per rassicurarli e complimentarsi della maturità dimostrata in un momento di crisi. Nella stesa giornata un delegato dell’Istituto Istruzione Superiore Paolini si è presentato nella caserma di via Cosimo Morelli per denunciare quanto accaduto: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e vilipendio della Religione dello Stato. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Imola in merito alla circostanza che il giovane avrebbe colpito un insegnante.