"Blocco operatorio, personale carente"

"Carenza di personale infermieristico, turni di lavoro nei weekend superiori alle 16 ore continuative, pronta disponibilità già calendarizzate, risorse umane in dotazione di appena 2 unità infermieristiche all’interno delle sale operatorie di OculisticaOrtopedia CSPT". La denuncia arriva dalla Fials che ha deciso di procedere con una diffida nei confronti dell’Ausl. "Gli operatori sanitari afferenti al servizio lamentano un carico di lavoro eccessivo – sottolinea la Fiasl –, una turnazione in cui viene programmato il lavoro straordinario (in completa violazione al contratto) e soprattutto la difficoltà ad usufruire di istituti contrattuali quali ferie e permessi per la conciliazione dei tempi di vita. Molta attività eseguita in Pronta Disponibilità avviene poiché le liste operatorie in regime ordinario non vengono licenziate come da programma e quindi vengono trasformate in regime di urgenza". Il sindacato avanza quindi "una formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento al periodo dal primo gennaio 2021 al 31 aprile 2022".

"Intimiamo all’azienda di ripristinare tutte le misure necessarie a tutelare il sacrosanto diritto alla tutela psico-fisica da parte di tutti i propri dipendenti, con riserva sin da ora di apprezzare e di richiedere il risarcimento danni – conclude il sindacato –. Siamo pronti a tutelare i nostri iscritti in tutte le sedi giudiziarie competenti".