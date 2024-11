Blues Festival, sul palco i Tennessee

Viaggia a gonfie vele la programmazione del Bubano Blues Festival. E martedì 3 dicembre, alle 21, si continua con il concerto dei Tennessee Rose Blues Band. Il sodalizio, nato a Firenze nel 2019 da un ensemble di quotati musicisti, si propone come cover band grazie ad un repertorio composto dalle più famose hits popular blues e soul. Uno spettacolo energico e coinvolgente per uno straordinario viaggio attraverso il bollente sound della black music. Come sempre, l’evento è preceduto dalla ‘Cena&Blues’ a base di pesce da prenotare (331.3382041 – 333.4989269).