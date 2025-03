Blues Festival, ultimo atto

Ultimo atto per l’edizione numero 13 del Bubano Blues Festival che, numeri alla mano, si conferma una delle rassegne musicali più apprezzate del territorio circondariale e non solo. Questa sera alle 21 sul palco, dopo la forzata defezione dei Silver Fox, la band P-51 Airplanes. Un quartetto sulla scena da oltre 20 anni, con partecipazioni a numerosi festival rock italiani e internazionali, che si è distinto per qualità tecniche, interpretazione e coinvolgente presenza scenica sulle note di brani che spaziano dal rock al boogie-woogie. Confermata la gustosa Cena Blues a base di pesce dalle 19.30 su prenotazione (tel. 353.4791722).