Boati nei cieli tra Imola e Ravenna: paura e tante segnalazioni

Imola, 14 agosto 2023 – Più forti di un tuono, capaci di far tremare i vetri delle finestre. Due boati impressionanti, ravvicinati, sono stati sentiti praticamente da tutta la città (e non solo) questa mattina. Segnalazioni sono arrivate anche dall’appennino imolese, dalla provincia di Ravenna e dalla zona del Forlivese.

Al momento è ancora mistero sulle cause: da quanto si apprende non risultano particolari interventi da parte delle forze dell’ordine. Una volta accantonata, per fortuna, l’ipotesi che fosse un terremoto (i sismografi dell’Ingv non hanno rilevato nessuna anomalia), resta l’ipotesi che si trattato di un doppio ‘boom sonico’, come è avvenuto pochi giorni fa, il 10 agosto, nelle Marche. Nel Maceratese e nell’Anconetano era stato avvertito un forte boato, a tal punto che, dopo i trascorsi, si era pensato a una scossa di terremoto. Ma invece, dopo gli accertamenti, il rumore era stato attribuito al boom sonico di un aereo militare.

Immediato però il tam tam web, con tantissime persone preoccupate. “Ho pensato a una disgrazia”, scrive qualcuno. E altri rispondono: “Erano caccia supersonici”.

Cos’è il boom sonico

Il boato viene prodotto da un aereo quando questo supera la velocità del suono, ossia abbatte il muro del suono. Naturalmente, gli arei di linea normalmente in volo nei nostri cieli non sono in grado di raggiungere questa velocità – appunto – supersonica. Il Concorde, per esempio, era in grado di farlo. Ma è praticamente certo che ad abbattere il muro del suono sia un aeromobile militare.

